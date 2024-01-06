وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نظيره التركي في إسطنبول

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال زيارته إلى إسطنبول، التي تعد محطته الأولى ضمن جولة في الشرق الأوسط محورها الحرب في غزة.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي سيبحث خلال جولته عدة مسائل؛ من بينها إجراءات فورية لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كبير.

ومن المقرر أن يزور بلينكن عدة دول بالمنطقة، فضلا عن إسرائيل والضفة الغربية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إغلاق الممرات الإنسانية في طريق صلاح الدين بقطاع غزة.

وقال متحدث لجيش الاحتلال في بيان، على موقع إكس: إنه سيتم تعليق تكتيكي محلي ومؤقت للنشاطات العسكرية في رفح اعتبارًا من 10:00 صباحًا ولغاية 14:00 ظهرًا، لغرض التزود.

من ناحية أخرى، استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، على مركبة، ومعدات مطبعة في بنابلس.

وأفادت وكالة "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي المعاجين، وداهمت منزل المعتقل غسان ذوقان، وعبثت في محتوياته، واستولت على مركبته.

كما داهمت قوات الاحتلال مطبعة تعود لعائلة ذوقان، واستولت على معداتها، بعد تخريب محتوياتها.

وفي سياق متصل، اقتحمت تلك القوات البلدة القديمة في نابلس، واعتلت أسطح المنازل، وسط اندلاع مواجهات في المنطقة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة رصده جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال خلال حربه للإبادة الجماعية التي يشنها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وهذه الجريمة هي نبش جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لقرابة 1100 قبر في مقبرة حي التفاح (شرق مدينة غزة)، حيث قامت آليات الاحتلال بتجريفها وإ