بلينكن يصل إلى إسطنبول في مستهل جولته بالمنطقة

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء الجمعة إلى اسطنبول، محطته الأولى ضمن جولة في الشرق الأوسط محورها الحرب في غزة.

وإضافة إلى تركيا واليونان، سيزور بلينكن مصر الأردن وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، فضلا عن إسرائيل والضفة الغربية في إطار هذه الجولة الرابعة في المنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية.

وكان الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، قال إن بلينكن سيناقش مسائل من بينها "إجراءات فورية لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كبير".