السبت 06 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

في أول يوم امتحانات..

رئيس الجامعة ونائب فرع البنات يتفقدان امتحانات كلية الدراسات الإسلامية بنات القاهرة

رئيس الجامعة ونائب
رئيس الجامعة ونائب فرع البنات يتفقدان امتحانات كلية الدراسات

أجرى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات؛ جولة تفقدية لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، واطلعا على أسئلة الامتحانات؛ للتأكد من مطابقتها للشروط، وأنها من المقررات الدراسية، ومما تم شرحه داخل المحاضرات.

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رئيس جامعة الأزهر يشدد على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لسير لجان الامتحانات

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رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحان التخلفات ويتابع اختبارات الترقية للوعاظ

كما اطلعا على قاعة المحاكاة التي تستخدمها طالبات الكلية للتدريب على التقاضي في المحاكم.
 

أشادا بتعاون العاملين في الكلية برئاسة الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة الكلية، والترتيب المنظم داخلها، وتوزيع  اللجان على ثلاث فترات؛  لاستيعاب جميع الطالبات.

أكثر من ٢٢ ألف طالبة في كلية الدراسات الإسلامية

رئيس الجامعة ونائب فرع البنات يتفقدان امتحانات كلية الدراسات الإسلامية بنات القاهرة

يذكر أن كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة من أقدم كليات فرع البنات، وتؤدي الامتحانات فيها أكثر من ٢٢ ألف طالبة في أقسام: اللغة العربية، والشريعة الإسلامية، والشريع والقانون، وأصول الدين، والصحافة والإعلام.

حضر الجولة التفقدية الدكتورة وفاء غنيمي، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة فاطمة رجب، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذة سماح عبد الحميد، مديرة الكلية، والأستاذة منال حافظ، مشرف أمن فرع البنات.

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