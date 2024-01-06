رئيس الأكاديمية العربية يفتتح معرض الفنون التشكيلية والمشغولات اليدوية بمقر ميامى

افتتح الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري،معرض الفنون التشكيلية والمشغولات اليدوية لطلاب كليتى الإدارة والتكنولوجيا واللغة والإعلام المقام بمقر الأكاديمية بميامى والذى ينظمه عمادة شئون الطلاب أثناء حفل الختام للأنشطة الطلابية عن الترم الأول للعام الدراسى ٢٠٢٣ ، ٢٠٢٤.

رافق رئيس الأكاديمية أثناء الإفتتاح ،الدكتور محمد أبو العزم عميد شئون الطلاب ومسئولى كليتى الإدارة واللغة والإعلام وفي مقدمتهم الدكتور أشرف عادل لبيب عميد كلية الإدارة والدكتورة عبير رفقى عميدة كلية اللغة والإعلام وبعض من مراكز المسئولية بالأكاديمية.

وأثنى رئيس الأكاديمية على الجهود المبذولة من أجل رفعة وشأن قيمة الأكاديمية والإرتقاء بمستوى كافة الأنشطة الطلابية بالتوازى مع العملية التعليمية ،موجها الشكر للجميع على دورهم الفعال وطالبهم بالمزيد من أجل راحة وإسعاد بناتنا وأبنائنا الطلاب متمنيًا عامًا جديدًا مليء بالنجاح والخير للجميع طلاب ومسئولين.