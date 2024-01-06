موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد لوجو في كأس ملك إسبانيا اليوم

يحل فريق أتليتكو مدريد بقيادة مدربه دييجو سيميوني، ضيفًا ثقيلًا علي نظيره فريق لوجو مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس ملك إسبانيا 2023-2024، ويحتضنها ملعب ملعب "أنجيل كارو".

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد لوجو في كأس ملك إسبانيا

من المقرر أن تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد ولوجو اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

وتذاع مباراة أتلتيكو مدريد ضد لوجو مساء اليوم السبت، عبر SSC 1HD، ويلتولي مهمة التعليق على أحداث مباراة أتلتيكو مدريد ولوجو في دور الـ32 ببطولة كأس ملك إسبانيا للمعلق عبد الله الحربي.

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

لوجو ضد أتلتيكو مدريد – الساعة 5 مساء على قناة SSC HD1

إسبانيول ضد خيتافي – الساعة 6 مساء

إلتشي ضد جيرونا – الساعة 7 مساء

هويسكا ضد رايو فاليكانو – الساعة 8 مساء

ديبورتيفو ألافيس ضد ريال بيتيس- الساعة 9 مساء

أراندينا ضد ريال مدريد- الساعة 10:30 مساء على قناة SSC HD1