السبت 06 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قصفها حزب الله.. أهمية قاعدة ميرون لقوات الاحتلال الإسرائيلي

قاعدة ميرون العسكرية
قاعدة ميرون العسكرية

قصف "حزب الله " صباح اليوم السبت موقع ميرون العسكري الإسرائيلي، وهو من أهم المواقع العسكرية بالنسبة للاحتلال، وفي السطور التالية نوضح أبرز المعلومات عن الموقع.

أهمية قاعدة "ميرون" بحسب بيان المقاومة:

- هي قاعدة للمراقبة الجوية على قمّة جبل الجرمق في شمال فلسطين المحتلة وهي ‏أعلى قمّة جبل في فلسطين المحتلة.

- تُعتبر قاعدة ميرون مركزًا للإدارة والمراقبة والتحّكم الجوّي ‏الوحيد في شمال الكيان الغاصب ولا بديل رئيسياً عنها.

- هي واحدة من قاعدتين أساسيتين في ‏كامل الكيان الغاصب وهما: ميرون شمالًا، والثانية "متسبيه رامون" جنوبًا.

- تُعنى قاعدة ميرون بتنظيم وتنسيق وإدارة كامل العمليات الجوية باتجاه سوريا ولبنان وتركيا ‏وقبرص والقسم الشمالي من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.

- تشكل القاعدة ‏مركزًا رئيسيًا لعمليات التشويش الإلكتروني على الاتجاهات المذكورة.
- يعمل في هذه القاعدة عدد ‏كبير من نخبة الضباط والجنود الإسرائيليين.
 

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، الانتقام لاغتيال صالح العاروري ومجاهدي عدد من رجال المقاومة، باستهداف اهم قاعدة عسكرية للاحتلال وهي قاعدة ميرون .
قالت المقاومة في البيان:"  تقع قاعدة ميرون للمراقبة الجوية على قمّة جبل الجرمق في شمال فلسطين المحتلة وهي ‏أعلى قمّة جبل في فلسطين المحتلة، وتُعتبر قاعدة ميرون مركزًا للإدارة والمراقبة والتحّكم الجوّي ‏الوحيد في شمال الكيان الغاصب ولا بديل رئيسيًا عنها، وهي واحدة من قاعدتين أساسيتين في ‏كامل الكيان الغاصب وهما: ميرون شمالًا، والثانية "متسبيه رامون" جنوبًا".‏

أضاف:" وتُعنى قاعدة ميرون بتنظيم وتنسيق وإدارة كامل العمليات الجوية باتجاه سوريا ولبنان وتركيا ‏وقبرص والقسم الشمالي من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، كما وتُشكل هذه القاعدة ‏مركزًا رئيسيًا لعمليات التشويش الإلكتروني على الاتجاهات المذكورة، ويعمل في هذه القاعدة عدد ‏كبير من نخبة الضباط والجنود الصهاينة".‏

أوضحت المقاومة الإسلامية: " قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:50 من صباح يوم السبت 06-01-2024 ‏وفي إطار الرد الأوّلي على جريمة اغتيال القائد الكبير الشيخ صالح العاروري وإخوانه الشهداء ‏في الضاحية الجنوبية لبيروت، باستهداف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية بـ 62 صاروخًا من أنواع ‏متعدّدة وأوقعت فيها إصابات مباشرة ومؤكّدة". ‏

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