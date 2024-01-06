زلزال يضرب كاليفورنيا الأمريكية بقوة 4.1 ريختر

هز زلزال متوسط الشدة بلغت قوته الأولية 4.1 درجة على مقياس ريختر منطقة واسعة من جنوب كاليفورنيا، وفق روسيا اليوم.



وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية يأن الزلزال وقع الساعة 10:55 (بالتوقيت المحلي) وكان مركزه على بعد حوالي ميل واحد (كيلومتر واحد) إلى شمال غرب بلدة ليتل كريك شرق لوس أنجلوس.

وذكرت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس أنه لم ترد تقارير حتى اللحظة عن وقوع إصابات أو أضرار في المباني والبنية التحتية الأخرى داخل المدينة.

من جهتها، أوضحت عالمة الزلازل المخضرمة لوسي جونز عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الزلزال وقع في منطقة كاجون باس، حيث يلتقي صدعا سان أندرياس وسان جاسينتو.

وأضافت أنه في عام 1970، وقع زلزال بقوة 5.2 درجة وهزة تابعة بقوة 4.0 درجة بالقرب من نفس الموقع.