هنية: على بلينكن استخلاص العبر وإنهاء العدوان على غزة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يتوجب عليه إدارك حجم الأخطاء التي وقعت فيها الإدارة الأميركية وتسببت في مجازر بحق المدنيين في غزة.

وطالب هنية الوزير الأميركي بتركيز جهوده لوقف العدوان على غزة.

كما شدد هنية علي أن مستقبل المنطقة واستقرارها يرتبط بشكل وثيق بالقضية الفلسطينية.

وقال هنية في بيان بالفيديو نشرته حركة حماس نأمل أن يكون بلينكن قد استخلص العبر من الأشهر الثلاثة الماضية وأدرك أخطاء واشنطن في دعمها للاحتلال.

كما قال هنية :نتمنى من المسؤولين بالدول العربية والإسلامية التأكيد لواشنطن أن استقرار منطقتنا يرتبط بالقضية الفلسطينية.

وأكد أنه لا يمكن لآلاف المجازر والدمار الرهيب تحقيق أمن ولا استقرار ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على حريته ودولته المستقلة.

ووصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مساء الجمعة إلى إسطنبول، محطته الأولى ضمن جولة في الشرق الأوسط محورها الحرب في غزة.

وإضافة الى تركيا واليونان، سيزور بلينكن خمس دول عربية، فضلا عن إسرائيل والضفة الغربية في إطار هذه الجولة الرابعة في المنطقة منذ أن شنت إسرائيل حربها على قطاع غزة.