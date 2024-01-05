أنشيلوتي يكشف موقف كروس من مواجهة كأس ملك إسبانيا

كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، موقف الدولي الألماني توني كروس من مواجهة أراندينا، ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا.



وأكد أنشيلوتي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة أراندينا، على أن توني كروس لن يلعب خلال مباراة الغد.

وأوضح المدرب الإيطالي أن اللاعب سيكون جاهزًا لمواجهة كأس السوبر الإسباني بالمملكة العربية السعودية.

تصريحات أنشيلوتي

تحدث أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي لمواجهة أراندينا، اليوم الجمعة، حيث قال: "لن يخوض توني كروس المباراة، لكنه سيكون جاهزًا لكأس السوبر في السعودية".

وأوضح أنشيلوتي أنه سيعمل على خوض مباراة الكأس في الغد، بدون عددًا من اللاعبين مثل تشواميني وفيرلاند ميندي.

ويبحث كارلو أنشيلوتي عن الفوز بمباراة الغد، وذلك لتجهيز الفريق لمواجهة كأس السوبر المقبلة.