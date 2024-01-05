حملة مكبرة لرفع الاشغالات بشوارع مدينة نجع حمادى
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا، اليوم الجمعة، حملة مكبرة برئاسة اشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى وقسم الاشغالات بالوحدة المحلية، وذلك لضبط الشارع النجعاوى .
حيث استهدفت الحملة شوارع المدينة ( خلف بنك القاهرة وشارع ٣٠ مارس والطريق السريع مصر اسوان واسفل الكبرى، وذلك لرفع جميع الاشغالات والمرور على نقاط تجمع القمامة والتاكد من تفريغ جميع صناديق القمامة وازالة المعوقات و الباعة الجائلين الغير ملتزمين المتواجدين بالشوارع الرئيسية والفرعية التى تعرقل سير الماره والسيارات.
وذلك حفاظا على المنظر الجمالى والحضارى للمدينة .