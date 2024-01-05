بشهادة العدو.. حماس بريئة من الاعتداءات الجنسية ضد نساء إسرائيل يوم 7 أكتوبر

عرضت قناة العربية، مساء الجمعة، تقريرًا مصورًا عن تفنيد صحيفة "هآرتس" العبرية أكذوبة ارتكاب حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" اعتداءات جنسية ضد نساء إسرائيل خلال هجوم السابع من أكتوبر الماضي فيما عرف بعملية "طوفان الأقصى" والتي تسببت في اندلاع حرب بين دولة الاحتلال والفلسطينيين وحزب الله اللبناني وحركة الحوثيين في اليمن.

وذكرت صحيفة “هآرتس” أن شرطة البلاد لم تعثر بعد على نساء تعرضت لاعتداءات جنسية أو أي شهود يؤكدون هذه الاعتداءات التي تناولتها تقارير إسرائيلية عديدة قائلة إن مقاتلي حماس ارتكبوها أثناء هجومهم على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وفي الحالات القليلة التي جمعت فيها الشرطة شهادات حول جرائم جنسية فشلت في ربط الأفعال بالضحايا الذين تضرروا منها.

ونوهت الصحيفة إلى أن الشرطة الإسرائيلية حاولت دون فائدة الوصول إلى نساء ورد ذكرهن في تقرير نشرته نيويورك تايمز وتبين أن الشهادات المنشورة في ذلك التقرير المعروض في الأمم المتحدة استند لمقطع فيديو معدل لشابة واحدة ادعت أنها شهدت على اغتصاب وقتل امرأتين خلال حفل “نوفا” الموسيقى خلال وقت الهجوم.

وأكدت الصحيفة أن المحققين لم يتعرفوا عليهما، منوهة إلى أن الشرطة الاسرائيلية لا تزال تعتقد بوجود ضحايا أحياء طالبة من أي شخص لديه معلومات تقديمه لمساعدتها في البحث والتحقيق.