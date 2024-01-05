مسيرة تستهدف قاعدة أميركية شمال العراق

قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق في بيان إن قاعدة الحرير الجوية في العراق التي تستضيف قوات أميركية ودولية استهدفتها طائرة مسيرة مسلحة، اليوم الجمعة.

ولم يوضح البيان إذا ما كان الهجوم أسفر عن قتلى أو جرحى أو أضرار بالبنية التحتية.

وفي سياق متصل، وجه الجيش الأميركي الشكر للشرطة العراقية علنا يوم الجمعة لاكتشافها صاروخ كروز يوم الثالث من يناير، قال مسؤول أميركي إنه كان يستهدف قوات أميركية بالبلاد.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في منشور على إكس التحالف يقدر القوات الأمنية الشرعية في العراق لجهودها في منع هجمات.

وكانت ضربة أميركية، الخميس، قد أدت إلى مقتل قيادي عسكري لفصيل عراقي تورّط في هجمات ضد الجنود الأميركيين، وفق ما أكد مسؤول أميركي في وزارة الدفاع البنتاغون أمس الخميس.