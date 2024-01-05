ندوات تثقيف مكثفة حول الصحة الأنجابية بمساجد قنا

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، عن نجاح الفرق الطبية بمديرية الصحة، في عقد ندوات توعية وتثقيف في العديد من مساجد المحافظة، وذلك عقب صلاة الجمعة للمصلين حول الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

شارك فيها أئمة المساجد ومسؤولي الإعلام وتنظيم الأسرة وعدد من مديري الإدارات الصحية بالمحافظة.

وأوضح الدكتور بدران أن سلسلة التوعية والإرشاد تأتي ضمن خطة الدولة في التنسيق بين الوزارات المختلفة.

وذلك بهدف تعميم التوعية الصحية السليمة والإرشاد الطبي نحو تنظيم الأسرة وسبل الإستفادة من المبادرات الرئاسية في ذلك.

وأضافت الدكتورة رانيا الشهير مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية أن الندوات تطرقت إلي عرض الاستراتيجية القومية للسكان والتي أعلنها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان خلال المؤتمر العالمي للسكان.

وأهمية تلك الإستراتيجية في خلق مجتمع صحي يحظي كافة أبناؤه بالرعاية الصحية المتكاملة والخدمات المتنوعة التي تقدمها الدولة للمواطنين.