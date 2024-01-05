محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد بأحياء العاصمة بمناسبة احتفالات عيد الميلاد

أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة رفع درجة الاستعداد بجميع أحياء القاهرة بمناسبة احتفالات الأخوة الأقباط بميلاد السيد المسيح .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتسهيل تقديم كافة الخدمات وتكثيف حملات النظافة ، ورفع الإشغالات والتجميل فى محيط الكنائس .

وطالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.

رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس

كما شدد محافظ القاهرة على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بعث برقية تهنئة الى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة اشراقة عيد الميلاد المجيد

وتابع محافظ القاهرة قائلا :" بالاصالة عن نفسه وبالانابة عن الاجهزة التنفيذية لمحافظة القاهرة عن اسمى آيات التهاني واصدق التمنيات الطيبة بهذه المناسبة العطرة.. داعيا الله بخالص الدعوات ان يجعله عيدا سعيدا على قداسته وعلى جميع الاخوة المسيحيين والمصريين جميعا، وان تنعم مصر بالخير واليمن والبركات بأبنائها المصريين الوطنيين".