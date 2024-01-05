التنمية المحلية تكرم مدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالأقصر

فى حفل كبير أقامته وزارة التنمية المحلية بمقرها بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، كرمت الوزارة محسن الشامى مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الأقصر، وذلك تقديرا لجهوده الفعالة هو وفريق العمل المعاون له.



وكانت قد كرمت وزارة التنمية المحلية ممثلى الشبكة الوطنيـة ب٩ محافظات فقط من أصل ٢٧ محافظة بشهادات تقدير خاصة، حيث كانت محافظة الأقصر من محافظات المرحلة الأولى التى تم تدشين الشبكة بها فى عام ٢٠٢٢، حيث نجحت الشبكة فى الأقصر في تغطية جميع غرف العمليات وخصوصًا الانتخابات الرئاسية الأخيرة بسرعة وجدارة.



كما أحدثت الشبكة نقلة نوعية داخل إدارة الأزمات بالمحافظة حيث يقوم مركز السيطرة بنقل نبض وشكوى المواطن داخل الشارع الأقصري أمام المسئولين وإيجاد الحلول السريعة التى تلبي حاجات المواطن الأقصري من خلال تواصله الدائم والمستمر بين المسئول والمواطن.



ويعاونه فى ذلك كل الجهات الحكومية المعنية بتلقى الشكاوى وطرق وأساليب حلها حتى يشعر المواطن الأقصري بالرضا التام عن الخدمات التى تقدمها الدولة المصرية من خلال مركز السيطرة الذي يوفر الملاذ الأمن حال وجود شكوي من أي نوع.



وخلال الحفل أهدى الشامى التكريم للمستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر ومحمد عبدالفتاح سكرتير عام المحافظة وهدي حسن المغربي السكرتير العام المساعد تقديرا لجهودهم فى تيسير أعمال الشبكة بمحافظة الأقصر.