الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزيرة التخطيط في حضرة البابا تواضروس .. شاهد الصور

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قامت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة قداسة البابا تواضروس الثاني لتهنئته بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك في المقر البابوي بالقاهرة.

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وأعربت د. هالة السعيد عن خالص تهانيها  بعام ميلادي جديد موفق لبلدنا الحبيب وللشعب المصري والعالم أجمع، متمنية أن يشهد العام الجديد حلول السلام والأمن على الجميع، متمنية للبابا تواضروس ولجميع الأخوة المسيحين أن يعيد عيد الميلاد المجيد عليهم بالصحة والخير والبركات.


وأكدت د. هالة السعيد أن مصر ستظل يدًا واحدة تجمع بين كل الأطياف والأديان بما يؤكد على السلام والتسامح والحفاظ على الوحدة الوطنية.

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