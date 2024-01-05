الدفاع البريطانية: الكرملين يسعى جاهدًا لتعزيز حماية موسكو

قالت وزارة الدفاع البريطانية في آخر تحديث استخباراتي لها، اليوم الجمعة، إن قوات الأمن الحكومية في العاصمة الروسية "موسكو"، التي أنشأها الكرملين مؤخرًا لحراسة البنية التحتية للعاصمة، اتخذت، اعتبارًا من صيف 2023، طابعًا شبه عسكري على نحو متزايد.

ذكرت الوزارة في تحديثها الاستخباراتي الأخير على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق في نوفمبر 2022 على إنشاء MGSF كمنظمة وقوات أمنية جديدة لحراسة البنية التحتية في موسكو. ومن المحتمل أن يكون هذا الأمر جذب عدة آلاف من المجندين من أصل 15 ألف جندي مخطط له.

وأضافت الوزارة أنه اعتبارًا من يوليو 2023، اتخذت قوات MGSF طابعًا شبه عسكري أكثر، بما في ذلك الحصول على صلاحية استخدام الأسلحة النارية.

وفقًا للاستخبارات البريطانية، فإن قوة MGSF تمثل مثالًا آخر على التقليد الروسي الطويل المتمثل في "العسكرة شبه العسكرية" وهي: انتشار المنظمات المسلحة خارج الجيش النظامي. ومع ذلك، فمن المرجح جدًا أن يتم تعزيز هذه القوة جزئيًا استجابةً للمخاوف بشأن استعداد قوات الأمن المحلية في موسكو في مواجهة قوات مجموعة فاجنر المتمردة في يونيو 2023.

أشارت المخابرات البريطانية إلى أن "المشروع يوفر أيضًا فرصة لسكان موسكو للتطوع في واجبات "وطنية" في زمن الحرب - مع تجنب الخدمة في الخطوط الأمامية في أوكرانيا" في حين ذكر محللون أن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين نجح في الحد من التأثير المباشر للصراع في أوكرانيا على سكان العاصمة الأثرياء نسبيًا حتى أن غالبية الضحايا الروس في أوكرانيا أتوا من المناطق الإقليمية الفقيرة.