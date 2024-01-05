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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل "حالة خاصة"| ملحض وموعد عرض الحلقات الجديدة

مسلسل حالة خاصة
مسلسل حالة خاصة

تصدر مسلسل "حالة خاصة" للنجمة غادة عادل والفنان طه دسوقي، تريندات السوشيال ميديا، وعرض عبر المنصة الرقمية watch it.

من المقرر ان يتم عرض الحلقات الجديدة الـ 3 و4، من مسلسل "حالة خاصة" يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد نجاح الحلقتين الأولى والثانية بعد عرضهما على المنصة الرقمية watch it.

موعد عرض مسلسل حالة خاصة

وتطرح المنصة الرقمية Watch it، الحلقات الجديدة من مسلسل "حالة خاصة" كل يوم أربعاء من كل أسبوع، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بأحداث جديدة مختلفة، وتتحدث عن قضية اجتماعية هامة وهي مرض التوحد.

قصة مسلسل حالة خاصة

تدور أحداث مسلسل "حالة خاصة"، حول المحامي نديم ابو سريع الذي يمتلك قدرات خاصة ويلتحق بالعمل في مكتب محاماة شهير تمتلكه اماني النجار رحلة نديم مليئة بالتحديات، لم تكن سهلة أبدًا، رغم استغلاله في الكثير من الأمور، إلا أن شخصيته وقلبه الأبيض كانا دائماً منقذين له.

أبطال مسلسل حالة خاصة

المسلسل بطولة الفنان الشاب طه دسوقي، البطولة المطلقة الأولى له، وذلك بمشاركة الفنانة غادة عادل، حسن أبو الروس، هايدي كابوه، هاجر السراج، نبيل علي ماهر وئام مجدي، أحمد الأزعر، علي السبع، أحمد طارق، والطفلان آدم وهدان وآدم النحاس، تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.

 

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