الأمم المتحدة تناقش الفيتو الأمريكي ضد قرار إيصال المساعدات إلى غزة.. الثلاثاء

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ستناقش الثلاثاء المقبل، الفيتو الأمريكي ضد قرار المساعدات لقطاع غزة.

الولايات المتحدة الأمريكية

كانت الولايات المتحدة الأمريكية، استخدمت “حق الفيتو” ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف الحرب وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

مجلس الأمن الدولي

ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي، من اعتماد مشروع قرار مقدم الإمارات، بخصوص التصعيد في قطاع غزة، بسبب استخدام واشنطن «الفيتو» بشأن المشروع الذي أيده 13 عضوا.