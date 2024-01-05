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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الأمم المتحدة تناقش الفيتو الأمريكي ضد قرار إيصال المساعدات إلى غزة.. الثلاثاء

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية لغزة

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ستناقش الثلاثاء المقبل، الفيتو الأمريكي ضد قرار المساعدات لقطاع غزة.

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الفيتو الأمريكي يفشل في تغيير الموقف الأممي بشأن غزة.. محطات ومواقف دولية

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الخارجية الروسية: الفيتو الأميركي بشأن غزة ضربة لآلية عمل الأمم المتحدة

الولايات المتحدة الأمريكية

كانت الولايات المتحدة الأمريكية، استخدمت “حق الفيتو” ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف الحرب وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

مجلس الأمن الدولي

ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي، من اعتماد مشروع قرار مقدم الإمارات، بخصوص التصعيد في قطاع غزة، بسبب استخدام واشنطن «الفيتو» بشأن المشروع الذي أيده 13 عضوا.

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