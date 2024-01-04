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الجمعة 05 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

اندلاع حريق هائل داخل مصنع مواد كيميائية في كرداسة

بوابة الوفد الإلكترونية

 

نشب حريق هائل داخل مصنع مواد كيميائية فى كرداسة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ. 

اندلاع حريق هائل داخل مصنع مواد كيميائية في كرداسة 

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى مصنع مواد كيميائية فى نطاق دائرة قسم شرطة كرداسة، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمنى فى مكان البلاغ. 

وقامت قوات الشرطة بفرض طوق أمني فى محيط البلاغ، وتجرى أعمال محاصرة ألسنة اللهب ومكافحة النيران ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات.

وتبين بالفحص إصابة شخصين جراء الحريق وقامت سيارات الإسعاف بنقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتمت السيطرة على الحريق وتجرى أعمال التبريد.

استدعاء أسرة شاب أنهي حياته شنقا بالبساتين 

كما أستدعت  جهات التحقيق بالبساتين ، من المباحث العامة، أسرة شاب أقدم على التخلص من حياته شنقا لمروره بنوبة اكتئاب حاد وذلك في حي البساتين وذلك للاستماع ، لاقوالهم لمعرفة ملابسات الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقت بلاغًا مفاده العثور على جثة شاب معلقة في حزام داخل شقة سكنية في دائرة قسم شرطة البساتين.

وقامت سيارة الإسعاف بنقل الجثة إلى المشرحة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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