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الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

بسبب ركن وغسيل السيارات ..سايس ينهي حياة ابن خالته بالدقهلية

بوابة الوفد الإلكترونية

 

ألقي  ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية،  القبض على سايس،  لقيامه بالتخلص من ابن خالته في الشارع باستخدام آلة حادة "كتر"، لخلاف بينهما على ركن وغسيل السيارات بتقاطع شارع المختلط بشارع المديرية القديمة.


بسبب ركن وغسيل السيارات ..سايس ينهي حياة ابن خالته بالدقهلية 


وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من  مدير المباحث الجنائية، يفيد بورد بلاغ للعميد علي خضر، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، بإفادة بعض الأهالي بمنطقة الهابي لاند، بحدوث مشاجرة بين شخصين وقيام أحدهما بذبح الآخر بآلة حادة.

انتقل  ضباط وحدة مباحث قسم ثان المنصورة بقيادة المقدم دكتور كريم عبدالرازق، رئيس المباحث، ومعاونية النقباء أحمد الجميلي، وعبدالله عبدالواحد، وعلى الطويل، الي مكان البلاغ وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بشارع المديرية تقاطع المختلط بين سايس وآخر ابن خالته بسبب الخلاف بينهما على ركنة وغسيل سيارة قام احدهما باخراج مطواة وقام بذبح الآخر.
وتبين أن الجاني يدعي" محمد حسن عبد المنعم"، 37 عامًا، ومقيم بشارع المصرف بعزبة الشال في المنصورة، وله كارت معلومات حيث قام بالاعتداء على "ابن خالته"باستخدام آلة حادة"كتر" بجرح قطعيّ في الرقبة وتركه غارقا في دمائه وفر هاربًا وتبين أن المجني عليه يدعي "حاتم محمد فتحي البرديسي" ومقيم بشارع سيدي يونس.
جرى نقل المجني عليه إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج اللازم، ووردت اشارة بعد ذلك تفيد بوفاة المجني عليه قبل وصوله للمستشفى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأمرت جهات التحقيق بنقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان.

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