منتجات الألبان تساعد في مكافحة الأورام الليفية الرحمية.. دراسة تكشف التفاصيل

وفقا للبيانات التي حصل عليها علماء من جامعة بوسطن (الولايات المتحدة الأمريكية)، فإن حب منتجات الألبان يساعد على تحسين صحة المرأة وهذه المنتجات، كما تمكن الخبراء الأمريكيون من التحقق من ذلك، تساعد بشكل كبير في تقليل خطر الإصابة بالأورام الليفية الرحمية.

منتجات الألبان

الأورام الليفية الرحمية هي أمراض نسائية شائعة، وهي ورم حميد في الطبقة العضلية للرحم (عضل الرحم)، وتقع بشكل رئيسي مباشرة في الرحم. في 5% من الحالات، تتطور الأورام الليفية في عنق الرحم.

ويمكن أن تكون نتيجة تطور الأورام الليفية الرحمية هي الدورة الشهرية المفرطة، والتي تؤدي بمرور الوقت إلى تطور فقر الدم المزمن ومعه انخفاض في المناعة، وتطور التعب المزمن، وتجويع الأكسجين في الأنسجة وتعطيل وظائف الأعضاء المهمة - عدم انتظام دقات القلب والصداع والدوخة وتعطيل العمل قد يحدث في القلب.

منتجات الألبان تساعد في تقليل خطر الإصابة بالأورام الليفية الرحمية

وقال أطباء أمراض النساء من جامعة بوسطن: "إن تناول كميات كبيرة من منتجات الألبان يساعد في تقليل خطر الإصابة بالأورام الليفية الرحمية".

ويستند هذا الاستنتاج إلى بيانات تم الحصول عليها من تحليل الحالة الصحية لأكثر من 59 ألف امرأة أمريكية، راقبهن الأطباء لمدة 10 سنوات، وخلال هذا الوقت، تم تشخيص إصابة 6 منهن بالأورام الليفية الرحمية.

والبحث عن عوامل وقائية ضد الأورام الليفية سمح للعلماء باستنتاج أن منتجات الألبان في المقام الأول يمكن أن تساعد في الوقاية من المرض.

ووجد العلماء أن النساء اللاتي تناولن منتجات الألبان أكثر من 4 مرات في اليوم، انخفض خطر الإصابة بالأورام الليفية بنسبة 30٪.

يربط الخبراء الفوائد الصحية لمنتجات الألبان بزيادة محتوى الكالسيوم والمغنيسيوم فيها.