رسالة دكتوراة تناقش أثر استراتيجيات التعليم الإلكترونية من خلال شبكات التواصل

حصلت الباحثة عزة محمد شبيب مصطفى، على درجة الدكتوراة فى تخصص موسيقى عربية "عود" بقسم التربية الموسيقية، بكلية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادي، بتقدير عام ممتاز A طبقا لنظام الساعات المعتمدة، مع التوصية بتداول الرسالة بين الجامعات المصرية، وذلك عن موضوع رسالتها المعنونة: “أثر استراتيجيات التعليم الإلكترونية من خلال شبكات التواصل لتدريس بعض مقررات الموسيقي العربية لطلاب كليه التربية النوعية”.

أشارت الباحثة عزة محمد شبيب، إلى أن الرسالة تكونت من أربعة فصول، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج مهمة؛ فى مقدمتها الدور والأثر الكبير في تطبيق واستخدام استراتيجيات التعليم الالكترونية من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الالكترونية في تدريس بعض مقررات الموسيقى العربية في رفع المستوى التحصيلي والمعرفي والمهارى لدى مجموعة البحث التجريبية من طلاب الفرقة الثالثة بكلية التربية النوعية قسم موسيقى، مع زيادة اقبال الطلاب على استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، مما ساعد في تسهيل عملية تواصل الطالب مع المعلم وتوفير الوقت والجهد وخاصة في وقت الأزمات مثل جائحة كورونا مع تسهيل انجاز المهام المكلف بها الطالب.

وأوصت الدراسة بتطوير المقررات وإعداد دروس الكترونية تخدم مقررات الموسيقي والطالب، مع ابتكار تطبيقات الكترونية تخدم المعلم والطالب في مجال الموسيقى، وفي ظل السرعة التكنولوجية والعلمية العالمية لابد من تزويد المعلم بالدورات المهنية والتطوير الشخصي لمواكبة كل جديد في التعليم الإلكتروني وأفضل الاستراتيجيات المطبقة لخدمة العملية التعليمية بشكل عملي صحيح، وفي ظل تكنولوجيا المعلومات لابد أن يكون المعلم والمتعلم على وعي كافي باستخدام التقنيات والتطبيقات التكنولوجية الحديثة.

عقدت المناقشة برعاية الدكتور أحمد عكاوي عبدالعزيز رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال عميد كلية التربية النوعية، والدكتور أحمد عثمان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هدية محمد دندراوي رئيس قسم التربية الموسيقية.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الاستاذ الدكتور إيهاب حامد عبد العظيم أستاذ الموسيقى العربية المتفرغ ووكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب الأسبق بجامعة الزقازيق "رئيسا ومقررا ومشرفا من الخارج"، والأستاذ الدكتور محمود عبد الفتاح محسب أستاذ الموسيقى العربية والعميد السابق لكلية التربية النوعية جامعة بورسعيد وعضو اللجنة العلمية لفحص الإنتاج العلمي لشغل وظائف الأساتذة و الأساتذة المساعدين (عضوا ومناقشا من الخاج)، و والأستاذ الدكتور هدية محمد دندراوي استاذ ورئيس قسم التربية الموسيقية كلية التربية النوعية جامعة جنوب الوادي وعضو اللجنة العلمية الدائمة لفحص الانتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين الدورة ١٤ التربية الموسيقية "عضوا ومناقشا من الداخل"، والأستاذ الدكتور بدرية حسن على حسن أستاذ المناهج وطرق التدريس ووكيل خدمة المجتمع وتنمية البيئة كلية التربية النوعية- جامعة جنوب الوادي "عضوا ومشرفا من الداخل"، والأستاذ الدكتور سعيد عبدالفضيل أحمد محمود استاذ الموسيقى العربية المساعد- قسم التربية الموسيقية كلية التربية النوعية -جامعة جنوب الوادي "عضوا ومشرفا من الداخل".