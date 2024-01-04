نانت الفرنسي يتعاقد مع الإيفواري بيني تراوي

أعلن نادي نانت الفرنسي اليوم الخميس ، إتمام تعاقده مع الدولي الإيفواري بيني تراوي صاحب الـ 21 عامًا ، والذي يجيد اللعب في مركز الجناح.





وأكد النادي الفرنسي على تعاقده مع اللاعب لموسم وحيد على سبيل الإعارة قادمًا من نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي.



على صعيد آخر ، تستعد دولة كوت ديفوار لاستضافة منافسات كأس أمم أفريقيا ، خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل بمشاركة المنتخب الوطني.

وتأتي مواعيد مواجهات مصر في البطولة على النحو التالي ..

الجولة الأولى: مصر في مواجهة موزمبيق - الأحد 14 يناير 2024 - 7 مساء بتوقيت القاهرة.

الجولة الثانية: مصر أمام غانا - الخميس 18 يناير 2024 - 10 مساء بتوقيت القاهرة.

الجولة الثالثة: مصر أمام كاب فيردي الاثنين 22 يناير 2024 - 10 مساء بتوقيت القاهرة.



ومن المقرر إذاعة المواجهات عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس ، الناقل الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.



وتأتي القائمة النهائية التي سيخوض بها المنتخب الوطني نهائيات كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، على النحو التالي : محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.