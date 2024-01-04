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الخميس 04/يناير/2024 - 07:55 م 1/4/2024 7:55:48 PM

المواقف مدارس، والابتلاء درس خصوصى رباني، تتعلم منه دروسًا تشبه المراجعات النهائية ليلة الامتحان، أحمد الله كثيرا، على ما أسفرت عنه تجربتى والتى بدأت بمرض أبى يوم الجمعة الماضية، وفور شعورى بأن ابتلاء أصاب أبى فى المخ، بدأت الحصص المكثفة التى أثقلتنى بحسن التصرف والتعامل، وعلمت أن الرجل المناسب فى المكان والوقت المناسب.

فى البداية أوجه شكرى للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتور محمود سعيد عميد معهد ناصر، والدكتور الصديق محمود صابر مدير العيادات، والسادة الأطباء الذين لم يتوانوا عن متابعة حالة أبي، طوال الفترة الماضية وحتى الآن، السيد الوزير والسادة الأفاضل بمجرد أن طلبت المساعدة وشعروا انى فى ظرف استثنائي، تدخلوا فوراً، ووفورا كافة أوجه الرعاية الطبية، والفحوصات اللازمة للوقوف على اسباب مرض والدي، فشكرا لانسانيتك يا سيادة الوزير.

وأستمد وصف سيادة الوزير والاطباء الافاضل المشار اليهم فى الفقرة الماضية بالرجل المناسب، من رد احد السادة المسؤولين بوزارة الصحة، علىّ فى بداية الوعكة الصحية لوالدي، برسالة حتى الىن لا أعلم لماذا هذا التصرف الغريب بقوله «لست انا الشخص المناسب»، وكان ردى عليه «انت فعلا لست الشخص المناسب»، فدائما الشخص المناسب هو الذى يتم وضعه فى زمان مناسب وعلى المقعد المناسب.

فكم من المقاعد التى يجلس عليها الآن رجال ليسوا مناسبين، لا للظرف من حيث المكان والزمان، ولكن للصدفة والصفات التى يملكونها دون غيرهم لتقلد هذه المناصب.

رسالتى إلى كل من يهمه الأمر وأولياء الأمر: الخبرة فى احتواء الازمات، والقدرة على الابتكار والابداع، واللباقة فى التعاطى مع مختلف وجهات النظر، هى من أهم الصفات التى تبحثون فيها عمن يمثلكم، ويتحدث باسمكم، فمنصب المتحدث باسم الوزارة او مسئول العلاقات العامة والإعلام، ليس وجاهة اجتماعية ولكنه دور هام جداً يجب أن يحتله رجل مناسب لهذا الدور المحوري.