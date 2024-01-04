المجلس العسكري في ميانمار يفرج عن 10 آلاف سجين بمناسبة يوم الاستقلال

أفرج المجلس العسكري في ميانمار، اليوم الخميس، عن نحو 10 آلاف سجين بمناسبة الذكرى 76 لاستقلال البلاد عن بريطانيا.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أفادت قناة "إم آر تي في" التلفزيونية الحكومية في ميانمار بأن رئيس المجلس العسكري، الجنرال مين أونج هلينج، سيطلق سراح 9652 سجينا بمناسبة يوم الاستقلال، وبدأت عملية إطلاق سراح السجناء، في وقت سابق من اليوم، ومن المتوقع أن تستغرق عدة أيام حتى تكتمل.

وقد تم الإفراج عن حوالي 3000 من السجناء، بما في ذلك عدد من المعتقلين السياسيين -الذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف- وجاء ذلك بناءً على أقوال بعض الذين تم الافراج عنهم. ولا تتوفر قائمة شاملة بأسماء المفرج عنهم.

وتشهد الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا حالة من الاضطراب منذ استولى الجيش على السلطة في فبراير2021، ليلغي بذلك تجربة ديمقراطية استمرت عقدا من الزمن، واستخدم القوة لسحق الاحتجاجات هناك، إضافة إلى اعتقال عشرات الآلاف من المعارضين.