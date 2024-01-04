عاجل
خالد الجندي يحسم الجدل حول التهنئة بالعام الميلادي.. فيديو وزير الزراعة: إنتاج مصر من أعلاف الأسماك يكفي لسد احتياجات الاستزراع السمكي
الخميس 04 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المجلس العسكري في ميانمار يفرج عن 10 آلاف سجين بمناسبة يوم الاستقلال

المجلس العسكري في
المجلس العسكري في ميانمار

أفرج المجلس العسكري في ميانمار، اليوم الخميس، عن نحو 10 آلاف سجين بمناسبة الذكرى 76 لاستقلال البلاد عن بريطانيا.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أفادت قناة "إم آر تي في" التلفزيونية الحكومية في ميانمار بأن رئيس المجلس العسكري، الجنرال مين أونج هلينج، سيطلق سراح 9652 سجينا بمناسبة يوم الاستقلال، وبدأت عملية إطلاق سراح السجناء، في وقت سابق من اليوم، ومن المتوقع أن تستغرق عدة أيام حتى تكتمل.

وقد تم الإفراج عن حوالي 3000 من السجناء، بما في ذلك عدد من المعتقلين السياسيين -الذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف- وجاء ذلك بناءً على أقوال بعض الذين تم الافراج عنهم. ولا تتوفر قائمة شاملة بأسماء المفرج عنهم. 

وتشهد الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا حالة من الاضطراب منذ استولى الجيش على السلطة في فبراير2021، ليلغي بذلك تجربة ديمقراطية استمرت عقدا من الزمن، واستخدم القوة لسحق الاحتجاجات هناك، إضافة إلى اعتقال عشرات الآلاف من المعارضين.

مواد متعلقة

واشنطن بوست: الولايات المتحدة تشهد موجة من فيروس كورونا وسط ارتفاع الحالات

اليمن يدعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

الفلبين وأمريكا تختتمان التدريبات البحرية العسكرية المشتركة في بحر الفلبين الغربي

الدفاع الروسية تعترض 3 صواريخ "هيمارس" وإسقاط 37 طائرة بدون طيار أوكرانية

"الخارجية العراقية": نحتفظ بحق الرد على أية محاولة للمساس بأراضينا وقواتنا

صحة غزة: 125 شهيدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية ومُحصلة الشهداء 22438

وزير الداخلية الفرنسي: ترحيل نحو 4686 أجنبيًا عام 2023

الدفاع الروسية: مقتل وإصابة نحو 650 عسكريًا أوكرانيًا خلال 24 ساعة
الجريدة الورقية