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الخميس 04 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الكويت تدعو مواطنيها المتواجدين في لبنان إلى توخي الحيطة والحذر أو المغادرة

وزارة الخارجية الكويتية
وزارة الخارجية الكويتية

دعت وزارة الخارجية الكويتية مواطنيها المتواجدين في لبنان إلى توخي الحيطة والحذر أو المغادرة الطوعية، تفاديا لأي تصعيد عسكري في المنطقة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وتداعياته، وتحث المواطنين على الالتزام بتعليمات وتوجيهات السلطات اللبنانية في حال حدوث أي طارئ.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم / الخميس / أنها تدعو مواطنيها إلى التواصل مع سفارة دولة الكويت في بيروت، في حال طلب المساعدة.

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