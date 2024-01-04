الكويت تدعو مواطنيها المتواجدين في لبنان إلى توخي الحيطة والحذر أو المغادرة

دعت وزارة الخارجية الكويتية مواطنيها المتواجدين في لبنان إلى توخي الحيطة والحذر أو المغادرة الطوعية، تفاديا لأي تصعيد عسكري في المنطقة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وتداعياته، وتحث المواطنين على الالتزام بتعليمات وتوجيهات السلطات اللبنانية في حال حدوث أي طارئ.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم / الخميس / أنها تدعو مواطنيها إلى التواصل مع سفارة دولة الكويت في بيروت، في حال طلب المساعدة.