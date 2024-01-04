إصابة 4 أشخاص إثر انهيار مبنى تحت الإنشاء في 6 أكتوبر

أصيب 4 أشخاص إثر انهيار مبنى تحت الإنشاء بمنطقة 6 أكتوبر وتم نقلهم للمستشفى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



انتشل رجال الإنقاذ جثتين وأصيب 4 آخرون إثر انهيار مبنى تحت الإنشاء بمنطقة أكتوبر وتم نقلهم للمستشفى.

وفور تلقى بلاغا بانهيار غرفة مبنى بالكيلو 28 بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين انهيار مبنى تحت الإنشاء على عدد من العمال ونتج عنها وفاة شخصان وإصابة 4 آخرين ونقلوا إلى المستشفى.

وفى سياق آخر قد تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق فى مصنع نسيج وأقمشة بمنطقة المرج قبل امتداده لمنازل مجاورة بعدما انتقلت قوات الحماية المدينة إلى مكان البلاغ وتمت عملية الإخماد.



كان تلقى مشرف عمليات القاهرة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل مصنع أقمشة مكون من دور واحد وثانى فى المرج وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ وفرضت قوات الأمن كردون أمنى وتجرى أعمال محاصرة الحريق ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات.