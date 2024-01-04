وكيل تعليم قنا يتابع سير امتحانات الترم الأول بمدارس نجع حمادي

تابع الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، يرافقه الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، و أسامة قدوس مصطفي مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، وعدد من قيادات الإدارة التعليمية بنجع حمادي، اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2023/2024، بمدرسة نجع حمادي الثانوية للبنات.

حيث اطمأن وكيل الوزارة، علي انتظام أعمال الامتحانات بلجان الصفين الأول والثاني الثانوي العام، للمواد الغير مضافة للمجموع، مؤكدا علي توزيع المديرية لعدد 15652 جهاز حاسب لوحي ( تابلت ) علي الإدارات التعليمية ومن ثم علي المدارس الثانوية، مشيرا إلى الانتهاء من توزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي العام الحكومي و الرسمي لغات.

وشدد وكيل الوزارة د، على ضرورة تطبيق كافة القرارات الوزارية وتنفيذ الكتب الدورية، وخاصة فيما يتصل بأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأكد السيد، على تشكيل لجان وفرق عمل من التطوير التكنولوجي تعمل على تفعيل أجهزة الحاسب اللوحي لطلاب الصف الأول و تتحري الدقة عند مراجعة الرقم التسلسلي ( السيريال نمبر ) ، وتتولى تدريب الطلاب الذين استلموا التابلت المدرسي على خطوات الدخول على منصة الامتحان.

كما تفقد وكيل الوزارة، مدرسة " CFC " للتكنولوجيا التطبيقية بنجع حمادي، لمتابعة سير العملية التعليمية بها، حيث تفقد حجرات الدراسة، والأنشطة والمعامل.

أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، اهتمام القيادة السياسية بتطوير التعليم الفني منذ عام 2014، قد نتج عنه زخم غير مسبوق في هذا المجال، بدءا باستراتيجية وخطة تطوير التعليم الفني الجديد التي انتهجتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ 2018، والتي اعتمدت على تشجيع وتطوير التعليم الفني بكافة أنواعه، جنبا إلى جنب، مع الاهتمام بجودته، حسب المعايير الدولية.

وشملت جولة وكيل الوزارة، ومرافقوه، لمركز نجع حمادي، تفقد أقسام ديوان الإدارة التعليمية بنجع حمادي، لتقديم التهنئة للأخوة والأخوات الزملاء والزميلات الأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

كما استمع وكيل الوزارة، خلال زيارته لديوان عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، لشكوي أحد المواطنين المتعلقة بنجله الطالب بالمرحلة الثانوية، وعلي الفور تواصل مع المديرية وأزال أسباب شكوي المواطن.