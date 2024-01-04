تدريب للتخلص الامن من النفايات الطبية فى مديرية الصحة بالفيوم

نظمت ادارة المعامل فى مديرية الصحة بالفيوم برئاسة الدكتورة شيماء هانى -مديرة الادارة تدريبا على التخلص الآمن من النفايات الطبية بناءا على تعليمات الادارة المركزية للمعامل وذلك ضمن تدريبات الأمن والأمان المعملى بمعامل المحافظة وتحت رعاية الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة.

تناول التدريب على صحيفة بيانات السلامة للمواد الكيميائية .كما تم تنفيذ ورشة عمل لتطبيق ما تم التدريب عليه وحضر التدريب 15 من الصيادلة والكيميائيين وفنيو المعامل مسئولى الامن المعملى

تم التدريب بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية بالتنسيق مع ادارة التدريب بقيادة الدكتورة اسماء شريف وقام بالتدريب الدكتورة شيماء محمد هاني - مدير ادارة المعامل والدكتورة عبير جمال - مسئول البيوسيفتي بالمحافظة والدكتورة اسراء خالد - صيدلانية بادارة المعامل وضمن فريق البيوسيفتي بالمحافطة.

رفع الاستعداد

ومن جهه اخرى صرح الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم بانه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنشآت الصحية التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة خلال الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد .

واكد الدكتور شريف صبحى -مدير ادارة الطب العلاجى بانه تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات المحيطة بالكنائس الكبرى والحدائق والميادين والمتنزهات بالاضافة الى انعقاد غرفة الازمات بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة كما تم التاكيد على الالتزام التام بتعليمات مكافحة العدوى وتوفير الواقيات الشخصية وايضا تجهيز فريق للانتشار السريع والتاكد من توافر ادوية ومستلزمات الطوارئ.

و اضاف الدكتور محمد عبد الله -مدير الطوارئ بأنه تم التاكد من توافر اكياس الدم وزيادة اعداد الاطباء النوباتجيين بالأقسام الحرجة والتأكد من جاهزية جميع الاقسام الحرجة و المعاونة وحصر ثلاجات حفظ الموتى وسرعة الابلاغ عن المصابين الذين يتم استقبالهم بالمستشفيات .

و اكد الدكتورمحمد عبد التواب -مدير الشئون الوقائية بتكثيف حالات مراقبة الاغذية على المنشآت السياحية والاسواق كذلك توفير اللقاحات و الامصال والطعوم بجميع الوحدات والمستشفيات.

واشارت الدكتورة نيفين شعبان -مدير الرعاية الاساسية بانه سيتم توفير عيادات متنقلة بالمتنزهات وتوفير خدمة المبادرات فى الكنائس الكبرى.

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