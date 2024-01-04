تحرير حوالي ١٠٥ فدان من أراضي املاك الدولة بحجازة وخزام فى قوص

صرح الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، ان مجلس قروى حجازة شن حملة ازالات مكبرة اليوم الخميس، وذلك لإزالة التعديات من على أراضي أملاك الدولة بصحراء حجازة قبلي.

واوضح رئيس المركز الدكتور قدري الشعيني، ان اعمال الحملة اسفرت عن تنفيذ قرار إزالة فورية لحالة تعدي علي مساحة ١٠٥ فدان، كان جاري تهيئتها لزراعتها من قبل المعتدين، مؤكدا ان القيادات التنفيذية بالمدينة عازمة علي التصدي بكل حزم لكافة اشكال التعديات وفقا للمقتضيات القانون وتوجيهات القيادة السياسية في ذلك.

شدد رئيس المركز على مسئولي الوحدات القروية بعدم السماح بعودة مثل هذه التعديات مرة أخرى، تحت أي ظرف ٍ من الظروف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة جميع مواد والمعدات المتواجدة علي الارض، مع ضرورة المرور الميداني لرصد اي حالة تعد ومنعها في المهد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية ممتلكات الدولة.