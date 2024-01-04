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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير النقل: لا نبيع موانينا ولا يتم الاستحواذ عليها والتعاقد للإدارة والتشغيل

الفريق المهندس كامل
الفريق المهندس كامل الوزير

 

 


قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن مصر منفتحه على كل الشركات العالمية واننا لا نبيع موانينا ولا يتم الاستحواذ عليها وأن التعاقد مع موانئ أبوظبي في محطات سفاجا والغردقة وشرم الشيخ تعاقد إدارة وتشغيل وتطوير محطات الركاب السياحية ويتم اعادة تسليمها بعد 15 سنة ليس بيع او استحواذ.

 

وتابع الوزير قائلا:" الاستحواذ لو قولت أن شركة موانئ أبوظبي اشترت مينا لكن لما انا اعمل البنية الأساسية ويجي يشاركني شقيقي لا هو بيع ولا استحواذ نوع من أنواع الشراكة مرة حق انتفاع ومرة شراكه وكله استثمار لا هو بيع ولا استحواذ".

 

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