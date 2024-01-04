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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رامي صبري| بدء طرح أغاني ألبوم "النهايات أخلاق"

ألبوم رامي صبري
ألبوم رامي صبري

طرح الفنان رامي صبري الأغاني الثلاث الأولى من ألبوم النهايات أخلاق، عبر قناة رامي الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغاني ألبوم رامي صبري “النهايات أخلاق”

أعلن رامي صبري عن أسماء الأغاني عبر صفحته الرسمية على فيسبوك “النهايات أخلاق- بين الحيطان- بحكي عليكي”.

 

 

 

طرح رامي صبري آخر ألبوماته الغنائية “معايا هتبدع” الذي ضم 8 أغنيات وسيتم طرحه تدريجيًا ابتداءً من 3 ديسمبر 2022 حتى 3 يناير 2023.

“معايا هتبدع، يمكن خير، لما بيوحشني، احنا في حتة تانية، حبينا، انت الأصل، بتفتكرني، فاكر نفسك هدية”، وحققت يمكن خير نجاحًا ساحقًا خلال العام الماضي وحققت أكثر من 93 مليون مشاهدة، من كلمات أحمد علي موسى، ألحان رامي صبري، وتقول كلماتها "
ولا وقته اننا نتحاسب ولا وقته إني ألوم ولا اعاتب إيه إيه هيفيد على اد ماقلبي وجعني وانا شايفك جاي تودعني و ماشي ماشي بعيد يمكن خير ومين يندم على اللي يبيع سنين ويهد أحلامه في يومين ويبيع اوام هنساك واعيش واهو حب راح وخلاص مفيش لهواك مكان ميهمنيش خلص الكلام ولا وقته اننا نتحاسب….. يمكن خير عشان كان لازم ابعد من زمان انا وانت ميسعناش مكان والبركة فيك موضوعنا مات مبقاش خلاص في معجزات وبلاش نقلب في اللي فات راح عليه…. ولا وقته اننا نتحاسب". 

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