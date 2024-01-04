الهيئة العامة لتعليم الكبار تعقد مؤتمرا بمعسكر قنا الدائم

اشاد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بتجربة إدارة قوص التعليمية في محو أمية عمال الخدمات المعاونة بها، واكد اتخاذ خطوات متسارعة نحو تعميمها على سائر الإدارات التعليمية الثمان المتبقية ، وذلك بعد أن احتفلت إدارة قوص التعليمية بمحو أمية جميع عمال الخدمات بها بالتنسيق مع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار .

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها بمؤتمر الهيئة العامة لتعليم الكبار الذي انعقد بمعسكر قنا الدائم، بحضور العميد مهندس رائد هيكل رئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة العامة لتعليم الكبار و ياسر السمهودي رئيس فرع الهيئة بقنا والنائب نجلاء بخوم عضو مجلس النواب والدكتورة هدى السعدي مقرر المجلس القومي للمرأة بقنا ولفيف من القيادات التنفيذية والمجتمعية بقنا .

و ثمن مدير تعليم قنا جهود هيئة تعليم الكبار في إبراز أهمية التعليم وتوفير فرص افضل للعمل وتقليل مشكلات المجتمع.

وأشار إلى حشد الإمكانات المادية والبشرية للمديرية لدعم استراتيجية الهيئة في رفع معدل محو الأمية و التحول إلى تشجيع الأفراد نحو الاندماج بالمجتمع و تحقيق تنمية شاملة للأسرة .