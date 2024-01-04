ماراثون 2024..27 مسلسلاً تتنافس فى رمضان (1-3)

الخريطة المبدئية.. إعادة لكلاسيكيات الشاشة.. ورهان النجوم على الدراما الشعبية

عودة تعاون يحيى الفخرانى ومجدى أبوعميرة.. و«سيمون» تتألق مع غادة عبدالرازق

«الحشاشين» و«ألف ليلة وليلة» دراما تاريخية بإنتاج ضخم

اتضحت خريطة مسلسلات رمضان 2024، بمشاركة 27 مسلسلاً، حيث يواصل نجوم الفن على قدم وساق تصوير المسلسلات ضمن المنافسة السنوية لدى عشاق الدراما بالوطن العربي؛ إذ بدأ مجموعة منهم تصوير مسلسلاتهم فى شهر ديسمبر الماضى، واَخرون يستكملون التصوير المنطلق منذ فترة قليلة على قدم وساق داخل مصر وخارجها.

ويشهد هذا العام غياب ملحوظ لنجوم الدراما البارزين مثل يسرا والهام شاهين وليلى علوى وعودة نجوم كبار اَخرين للشاشة الفضية ؛ منهم الفنان القدير يحيى الفخرانى الذى يعود بعد غياب عامين، والنجمة «سيمون»، وكذلك مشاركة مختلفة لبعض صناع الفن عما اعتاده الجمهور؛ أبرزها ظهور «بيتر ميمى» كمخرج ومؤلف لمسلسلين مختلفين ضمن هذا الموسم الفنى.

يتميز الموسم بالتنوع، حيث يتضمن مسلسلات طويلة 30 حلقة وأخرى قصيرة 15 حلقة؛ كذلك أجزاء جديدة لمسلسلات شهيرة حققت نجاحاً العام الماضى وأخرى تعيد إحدى روائع الكلاسيكيات للشاشة.

نستعرض لكم التفاصيل الأولية لأبرز مسلسلات رمضان المصرية 2024 وأنواعها الدرامية والتى ربما يزداد عددها أو تنسحب بعضها عن المشاركة فى حال ما تمت تصويرها خلال الشهور المتبقية قبل انطلاق الماراثون الرمضانى فى شهر مارس المقبل.

«العتاولة».. تعاون جديد لـ"السقا" وطارق لطفى

للمرة الأولى فى الدراما التليفزيونية يتعاون النجمان طارق لطفى وأحمد السقا فى مسلسل « العتاولة» بعد تعاونهما سينمائيا فى فيلم « عن العشق والهوى»، وتدور قصة العمل حول فكرة الصراع بين الأخوة؛ حيث يجسد أحمد السقا دور شقيق الشخصية الدرامية التى يجسدها طارق لطفى، وتحدث بينهما العديد من المفارقات بينما تنضم مى كساب للعمل وتجسد دور طليقته، أما زينة فستكون حبيبته خلال الأحداث، وجار تصوير العمل على قدم وساق للحاق بالعرض، حيث بدأ فريق العمل تصويره متأخرا.

العمل إخراج، أحمد خالد موسى، وصلاح عبدالله وسامى مغاورى وباسم سمرة وبطولة، أحمد السقا، طارق لطفى، مى كساب، زينة، هدى الأتربى.

«إمبراطورية م».. كلاسيكيات

مفاجأة فى الماراثون الرمضانى بإعادة تقديم إحدى أهم كلاسيكيات السينما المصرية «إمبراطورية م»، والذى تنتجه شركة أروما أستديوز، والعمل الفنى يعيد تقديم الرواية الشهيرة التى سبق وقدمتها الفنانة فاتن حمامة بنفس الاسم، وجسدت دور أم لـ6 أبناء وبنات، وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً وقتذاك عندما عرض عام 1972، لرواية إحسان عبدالقدوس، وإخراج حسين كمال؛ إذ إن الرواية الأصلية بطلها رجل وتدور حوله وعائلته الأحداث، ويجسد خالد النبوى بطل الرواية الرئيسية، والذى حقق نجاحا العام الماضى بمسلسل رسالة الامام.

المسلسل اخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوى ونور النبوى، وحلا شيحا ونشوى مصطفى ومحمود حافظ، تأليف محمد سلما عبدالمالك.

«الكبير أوى».. كوميديا جديدة

بعد النجاحات المتتالية التى حقّقتها الأجزاء السابقة من المسلسل الشهير «الكبير أوى»، قرّر القائمون على العمل تجديد دخوله فى السباق الرمضانى لعام 2024 بجزء 8، يحمل أحداثاً كوميدية وقصصاً لا تنتهى بين شخصيات المسلسل.

المسلسل يعتمد فى جزئه الجديد على عدد من ضيوف الشرف، وتدور أحداثه بإحدى قرى الصعيد اسمها “المزاريطة” وهناك يعيش الكبيرمع عائلته وتستكمل الأحداث التى حققت نجاحا.

المسلسل بطولة أحمد مكى ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام واخراج أحمد الجندى وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وورشة كتابة.

«محارب ».. "الرداد" سائق ميكروباص

ينافس مسلسل «محارب» الذى تدور أحداثه فى إطار الإثارة والحركة حول سائق ميكروباص يواجه العديد من المواقف، وما ينتج عنها من صراع بين أبطال العمل، ويجمع أحمد زاهر وحسن الرداد لأول مرة.

المسلسل بطولة حسن الرداد، وأحمد زاهر، وفاء عامر، آيتن عامر، شيرى عادل، كريم عفيفى، وفاء عامر، ماجد المصرى، سلوى عثمان، نور محمود، وجار التعاقد مع باقى النجوم خلال الفترة الحالية، إخراج شيرين عادل، ومن إنتاج أحمد السبكى.

«بـ 100 راجل».. دراما شعبية

انتهى صناع مسلسل «بـ 100 راجل»، من تصوير جزء كبير من المسلسل الذى تدور احداثه فى 15 حلقة، وتدور احداثه فى إطار الدراما الشعبية، حيث تجسد سمية الخشاب شخصية تسمى «غالية أبوالدهب»، وهى شخصية قوية، بنت بلد، ابنة الحارة الشعبية حيث تدور الأحداث، ومن ثمً تواجه العديد من الأزمات والصعوبات فى حياتها.

يشارك سمية البطولة كل من سلوى خطاب وباسم سمرة وصلاح عبدالله من اخراج ابرام نشأت وتأليف محمود حمدان.

« أولاد الحاج متولى ».. «نوستالجيا» نور الشريف

يشهد موسم دراما رمضان 2024 عودة المسلسل المصرى “عائلة الحاج متولي” بنسخة جديدة مغايرة ومختلفة عن القصة الدرامية الشهيرة السابقة معنونة بـ“أولاد الحاج متولي”، إذ يناقش صراع الأبناء حول منزلهم، وأن البيت يظل قائماً لأهله ولكل شخص فلسطينى ومصرى.

وتضم النسخة الجديدة من المسلسل الذى جسد بطولته الفنان الراحل “نور الشريف” فى دور الحاج متولى الثرى العصامى الذى تزوج 5 مرات، نجوما مختلفة منهم “إدوارد، وسميرة صدقى، ومحمد عبدالجواد، وعبير منير، ونرمين محسن، وعبدالله العامرى، وآخرون من السعودية، وهو من إخراج محمد عبدالخالق، وتأليف حسين مصطفى محرم.

« مسار إجبارى ».. يناقش سن المراهقة

انطلق منذ أيام تصوير مسلسل «مسار اجبارى» وتدور احداثه فى 15 حلقة، حول مرحلة المراهقة فى إطار كوميدى، وهى البطولة الثانية للفنانين أحمد داش، وعصام عمر، وهى بطولة شبابية للثنائى أحمد داش وعصام عمر، بمشاركة صابرين تاليف د. باهر دويدار واخراج نادين خان، إنتاج الشركة المتحدة.

« حق عرب ».. العوضى فتوة الحارة

فى إطار من الأكشن جار تصوير مسلسل «حق عرب» والذى تدور أحداثه داخل إحدى الأحياء الشعبية، حول سالم الشاب الذى يقع فى غرامه كل فتيات الحى، ويتعرض لعدد من المغامرات والصعاب التى يحاول التغلب عليها فى إطار الأكشن بجانب معايشته لقصة عاطفية.

المسلسل بطولة أحمد العوضى وهدى المفتى وكارولين عزمى ورياض الخولى ومحمد أحمد ماهر ووفاء عامر، اخراج إسماعيل فاروق وتاليف محمود حمدان وتدور أحداثه فى 30 حلقة.