الأدعية المستحبة في أول جمعة من العام الميلادي الجديد 2024

يختص دعاء أول جمعة في السنة الميلادية 2024 بميزة عظيمة كبداية لعام جديد كما نتمناه، حيث يعد دعاء ساعة الاستجابة في أول جمعة من السنة بمثابة عهد مع الله بتصحيح الأخطاء وفتح صفحة جديدة من الحياة كما يرضى الله تعالى وتعهد بالتوبة من ذنوب نندم عليها ونتمنى ألا تتكرر، كما أنها فرصة لطلب الأماني من الله تعالى ليكون العام الجديد بداية خير وبركة ورزق وسعادة، فيكون كل عام أفضل من سابقه.

ويستحب للمسلم أن يفتتح العام الميلادي باستغفار ودعاء بإلحاح ونية وعم على الإصلاح والصلاح، وأن يستقبل العام الجديد بقلب سليم ونظيف لا يحمل حقدًا ولا غلًا، بل يأمل في غدٍ أفضل، لذلك نحرص مشاركة قرائنا الأعزاء في توديع السنة الميلادية واستقبال الأخرى الجديدة بأفضل الأدعية الجميلة والمستحبة.

دعاء أول جمعة في السنة الميلادية 2024

ويستحب دعاء أول جمعة في السنة الميلادية 2024، أن يتضمن استغفارًا ونية للتوبة وندما على التقصير والبعد عن المنكرات والتماس الخير والرزق من الله، كذلك طلب التوفيق والرضا من الله تعالى، ويعلم المسلم فضل يوم الجمعة على سائر الأيام، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم "فِيه سَاعَةٌ لا يُوَافِقها عَبْدٌ مُسلِمٌ، وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي يسأَلُ اللَّه شَيْئًا، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاه" وتلتمس تلك الساعة وفقا لآراء الفقهاء في الفترة ما بين آذان الظهر من يوم الجمعة وحتى آخر ساعة قبل أذان المغرب، فالتماس الدعاء في تلك الساعات المباركة قد يوافق ساعة الاستجابة.

يا رب في أول جمعة من هذه السنة أسألك أن تغفر لي ما مضى وتدبر لي ما هو آت وترضني برزقي وتوسع لي فيه وترزقني البركة والخير.

يا رب في أول جمعة من هذه السنة أدعوك أن تتقبل توبتي واجعلني أوابا شكورا وارضني بما قضيته لي وارزقني في أيامي القادمة ما أتمنى مما يرضيك.

يا رب في أول جمعة من هذه السنة بشرني بالخير واجعلي رزقًا من غير كد واقبل دعائي بلا رد واكتب لي البِشارات التي أحب.

اللهم في أول جمعة من هذا العام نقني من ذنوبي وخطاياي بالماء والثلج والبرد، وابعدني عن المنكرات وافتح لي أبواب الخيرات والأعمال الصالحة.

اللهم أدعوك في أول جمعة مباركة من العام، أن ترزقني الزوج الصالح ولا تتركني لنفسي طرفة عين وانقلني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك.

اللهم في أول جمعة من هذا العام اغفر لي الذنوب التي تمنع الرزق، واعفو عن السيئات ما علمت منه وما لم أعلم، وارزقني في عامي الجديد العافية والرزق الوفير.