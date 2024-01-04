الدفاع الروسية: مقتل وإصابة نحو 650 عسكريًا أوكرانيًا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل وإصابة نحو 650 عسكريًا أوكرانيًا خلال الـ 24 ساعة الماضية بمناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت الدفاع الروسية في بيان اليوم /الخميس/ أنه تم القضاء على نحو 30 عسكريًا أوكرانيًا على محور خيرسون ونحو 40 عسكريًا أوكرانيًا على محور زابوروجيا.

وأضاف البيان: "أن حوالي 120 عسكريًا أوكرانيًا سقطوا على محور كراسني - ليمان بين قتيل وجريح، وبلغت خسائر العدو أكثر من 100 عسكري على محور كوبيانسك، ونحو 170 عسكريًا أوكرانيًا على محور جنوب دونيتسك، وأكثر من 190 عسكريين أوكرانيين على محور دونيتسك".

وأشار بيان الدفاع الروسية إلى اعتراض 3 صواريخ لراجمات "هيمارس" الأمريكية وتدمير 37 طائرة مسيرة أوكرانية بواسطة الدفاعات الروسية في مناطق متفرقة.