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السودان يوجه رسالة نارية لإثيوبيا وأرض الصومال
الخميس 04 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

السودان يوجه رسالة نارية لإثيوبيا وأرض الصومال

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

 تتابع جمهورية السودان باهتمام بالغ التطورات الأخيرة في العلاقات بين جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية وجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقتين.
 

 وفي هذا الإطار يشدد السودان على ضرورة الالتزام الصارم بما استقر عليه النظام الدولي الحالي وميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وقواعد القانون الدولي، باحترام سيادة الدول واستقلالها وحدودها المعترف بها دوليًا، باعتبار أن ذلك هو أساس السلم والأمن الدوليين. 
 

 وبالتالي فإن التعاون بين الدول لا بد أن يبنى على تلك الأسس، واتباع الوسائل القانونية الصحيحة ومن ضمنها التعامل مع الحكومات الشرعية المعترف بها دوليًا دون غيرها من الكيانات. 

 

 لكل ما سبق يدعو السودان لحل هذه الأزمة بما يعزز الالتزام بقواعد القانون الدولي وصيانة وحدة الصومال وسيادته، باعتباره دولة عضو في الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والإيجاد، ويحافظ على العلاقات الودية بين البلدين الشقيقين وكل دول القرن الأفريقي والقارة.

 

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