تعليم قوص يكرم رئيس قسم التعيينات لبلوغة سن المعاش

اهدى عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية جنوب محافظة قنا ، سيد عبيد رئيس قسم التعيينات بديوان الادارة المصحف الشريف لبلوغة سن المعاش القانونية، مؤكداً أنه لن يجد اغلى من كتاب الله ليهديه إليه تعبيراً عن تقدير الإدارة لمجهوداته خلال فترة توليه رئاسة قسم التعيينات والتى وصفها المدير العام بالاصعب خلال فترة عمله بها .

وأشار مدير عام تعليم قوص إلى أن سيد عبيد من الخبرات الإدارية التى فازت بها الإدارة خلال العشر سنوات الماضية ، مضيفا أنه ساهم فى تسهيل الإجراءات الإدارية لعدة دفعات من المعلمين من خلال المسابقات الوزارية المنظمه لعمله كما أنه ساعد فى إعداد اوراق تثبيت الزملاء المعلمين مما ساهم فى سد العجز ببعض التخصصات .

فى السياق ذاته نظم العاملين بديوان عام إدارة قوص التعليمية ، اليوم الخميس حفلا لتكريم رئيس قسم التعيينات لبلوغة سن المعاش بعد مسيرة عمل تخطت ٣٠ عاما شارك خلالها الزملاء المعلمين إجراءات تعيينهم بدء من العمل بالأجر ومرورا بالتعاقد وصولا لتثبيتهم على الدرجات الوظيفية .