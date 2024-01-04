تعليم قنا تعلن عن نتيجة مسابقات أنشطة الصحافة والاعلام التربوى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، نتيجة مسابقات أنشطة الصحافة والإعلام التربوي ،التى تم تنفيذها خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالى 2023-2024م بعد التصفيات التي تمت بين المدارس، والتصفيات على مستوى الإدارات التعليمية، ثم التصفيات على مستوى المديرية، وتصعيد أوائل المديرية، للمنافسة على مستوى الجمهورية.

و أسفرت نتيجة مسابقة الأذاعة المدرسية عن المرحلة الأبتدائية، عن فوز وتصعيد مدرسة أجيال المستقبل بادارة قنا التعليمية، ومدرسة الشهيد علي عبد الله بإدارة الوقف عن المرحلة الإعدادية، ومدرسة الحلفاية بحري الثانوية بإدارة نجع حمادي عن المرحلة الثانوية (ثانوى عام ) ومدرسة نقادة الثانوية الفنية التجارية بإدارة نقادة ( ثانوى فنى) كما فاز معهد النور للمكفوفين بالمركز الأول على مستوى المديرية عن مدارس التربية الخاصة وتصعيده على مستوى الجمهورية.

وجاءت نتيجة مسابقة الحديث الصحفى بفوز وتصعيد مدرسة قنا الجديدة، تعليم اساسي بادارة قنا التعليمية مرحلة ابتدائية ومدرسة البنات الإعدادية بادارة فرشوط التعليمية عن المرحلة الأعدادية.

كما أسفرت نتيجة مسابقة نشرة الأخبار المصورة عن فوز وتصعيد مدرسة الشهيدة ميار الإعدادية بنات بادارة نجع حمادى بالمركز الاول علي مستوي المديرية، وتم تصعيدها وزاريا عن المرحلة الأعدادية، وعن المرحلة الثانوية فازت مدرسة قوص الثانوية العسكرية بالمركز الأول على مستوى المديرية.

وجاءت مسابقة القصة القصيرة بتصعيد مدرسة المتميزة لغات بإدارة قفط التعليمية عن المرحلة الأبتدائية ومدرسة الشيخ حاكم الإعدادية بادارة نقادة.

وقد أثنى الدكتور محمد السيد وكيل الوزارة على الجهد المبذول للوصول للمستوى المتميز للطلاب والمدارس والادارات.

من جهتهم قدم موجهى الصحافة بجميع الادارات التعليمية باشراف صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية وتنفيذ محمود مرغنى موجة عام الصحافة والاعلام بالمديرية، متمنياً لهم الحصول على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية لاستكمال سلسلة الانجازات التى حققها توجيه عام الصحافة والاعلام بتعليم قنا على مستوى الجمهورية على مدار السنوات الماضية.