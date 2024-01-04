أزمة اسطوانات البوتاجاز تضرب قنا.. والسعر يصل 130 جنيها

تشهد محافظة قنا خلال تلك الأيام، أزمة حادة ونقص فى اسطوانات البوتاجاز المدعومة و المخصصة للاستهلاك المنزلى، وظهور السوق السوداء من جديد والتربح من بيع الانابيب، وارتفاع ثمنها من ٨٠ جنيها كما هو مقرر، ووصول سعرها ما بين ١٢٠ و١٣٠ جنيهًا للاسطوانه الواحدة، مع عودة مشاهد الطوابير والزحام أمام المستودعات ومراكز التوزيع مرة أخرى بمعظم قرى محافظة قنا .

الأزمة بدأت مع انخفاض درجات الحرارة من ناحية وبسبب توقف المصنع الرئيسي لتعبئة الغاز الموجود بمركز قفط والمسمى HR، جنوب محافظة قنا، من ناحية أخرى ، ما أدى إلى تفاقم المشكلة في المحافظة ونقص فى الكميات المطلوبة .

وذكر احمد عبد الرحمن، موظف ان هناك أزمة فى نقص اسطوانات الغاز بدأت مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، مضيفاً أن الأزمة لا تزال مستمرة، موضحاً ان نقص اسطوانات البوتاجاز صنعت سوق موازى لبيع الانابيب باضعاف سعرها الرسمى.

وأوضح سيد علي، أن الأزمة سببها بعض أصحاب المستودعات وأصحاب الرخص، من ضعاف النفوس مما يتاجرون بالدعم ويمنعوه عن مستحقيه ويبيعوه لأصحاب مزارع وعنابر الطيور وأصحاب المطاعم وغيرها بهدف تحقيق أرباح ومكاسب مالية على حساب المواطنين.

وطالب على الشاذلى بضرورة توفير اسطوانات الغاز للمواطنين، بالإضافة لتشديد الرقابة على سلامة الاسطوانات، وتغيير المحابس التالفة والمنتهالكة التى تعانى منها معظم الاسطوانات فى الوقت الحالى، مع مراجعة أوزان الانبوبة قبل وبعد الملأ لضمان عدم التلاعب فى عبوة الغاز المخصصة لها .

وذكر ياسر أحمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط للوفد، أن مصنع تعبئة اسطوانات الغاز HR، توقف وذلك لإجراء أعمال الصيانة بداخله، مضيفاً ان المركز يتم تدبير احتياجاته من اسطوانات الغاز من محافظة الأقصر، كما يتم تعويض إنتاج المصنع من خلال محافظتى الأقصر وسوهاج.

وأوضح رئيس مجلس مدينة قفط، ان المصنع بدء اليوم بتشغيل اول صنيه "خط" بنظام ٣ ورادى لإنتاج ما يقرب من ٣٠ الف أسطوانة غاز فى اليوم.

من جهته صرح أحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة قنا، أنه لا وجود لأزمة فى أسطوانات الغاز بالمحافظة، مضيفًا أن الكميات المقررة يتم ضخها باستمرار وعلى مدار اليوم. وردًا على سؤال عودة طوابير أسطوانات الغاز من جديد أجاب قائلًا: ده طبيعى نتيجة لدخول فصل الشتاء وهى أزمة كل عام، مضيفًا أن الأزمة أزمة أخلاقية فى المقام الأول نتيجة لتزاحم المواطنين خلال توزيع الأسطوانات وعدم الانتظام فى الوقوف فى طوابير، ذاكرًا أنه لا وجود لأزمة أسطوانات الغاز بقنا، موضحًا أن الأمور تسير بشكل أفضل من الطبيعى على حد قوله.

وكان عدد من قرى ومراكز محافظة قنا، قد شهدت خلال الأيام الماضية نقصًا فى أسطوانات الغاز وعودة التجمهر والطوابير من جديد أمام المستودعات ونقاط توزيع الأسطوانات، بعد ارتفاع سعرها ووصوله إلى ١٢٠ و١٣٠ جنيهًا للأسطوانة الواحدة فى السوق السوداء، وفقًا لما صرح به المواطنين.

البعض ربط الأزمة بانخفاض درجات الحرارة وهو ما يزيد من الطلب على التدفئة سواء للمنازل أو لعنابر تربية الطيور.