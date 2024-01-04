تعميم الاختبارات الإلكترونية بنسبة 100% بجامعة دمنهور

أكد الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، حرص الجامعة على الاهتمام بتطوير منظومة الإختبارات الإلكترونية من خلال خطة للتوسع بها وتعميمها علي مختلف كليات الجامعة "النظرية والعلمية".

ويؤدي الطلاب الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع الكليات بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ وذلك وفقًا للجداول المعلنة والضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات والتى بدأت يوم ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ وتستمر حتى ٢٤ يناير الجاري، مشيرًا إلى أنه تم التطبيق الكامل لأعمال الامتحانات الإلكترونية ببعض كليات الجامعة: (الصيدلة - الطب البيطرى - كلية التمريض).

وأضاف ترابيس، أن الجامعة تسعى لمواكبة التطور التكنولوجي في الوقت الذي تتجه فيه الدولة نحو التحول الرقمي، من زيادة عدد المقررات التي يجري بها الإختبارات الإلكترونية بالجامعة، متمنيًا النجاح والتوفيق لأبنائه الطلاب.

ومن جانبه قام الدكتور ماجد شعلة قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بتفقد لجان الإمتحانات بمختلف كليات الجامعة بصورة منتظمة للاطمئنان علي انتظام سير أعمال الامتحانات طبقًا للقواعد المنظمة بصورة طبيعية دون رصد أي مشكلات بجميع الكليات، سواء بنظام الإختبارات الإلكترونية والموضوعية أو النظام النمطي الورقي وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل اللجان، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لمعرفة آرائهم حول الامتحانات، مؤكدًا توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.

جدير بالذكر أن الجامعة قد اتخذت عددًا من الإجراءات لتوفير سبل الراحة للطلاب أثناء أداء الامتحانات، وتجهيز لجان الاختبارات وانضباطها، بالإضافة إلى توفير فريق متكامل من القائمين على أعمال الامتحانات لتذليل المعوقات التي قد تواجه الطلاب خلال الاختبارات والرد على أى استفسار.