SpaceX تطرد العمال لانتقادهم إيلون ماسك

قدم المجلس الوطني لعلاقات العمل (NLRB) شكوى ضد شركة SpaceX، متهمًا إياها بطرد ثمانية موظفين بشكل غير قانوني متورطين في كتابة خطاب وصف سلوك إيلون موسك على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "مصدر متكرر لإلهاء والإحراج". وفقًا للملف، ارتكبت الشركة ممارسة عمل غير عادلة عندما قامت بطرد العمال بسبب "مشاركتهم في نشاط منسق محمي في العمل". كما اتهمت شركة SpaceX باستجواب موظف واحد على الأقل بشأن الرسالة، وكذلك حول هويات زملائهم وطبيعة "نشاطهم المحمي المنسق".

بالإضافة إلى ذلك، قالت الشكوى إن SpaceX خلقت "انطباعًا بالمراقبة" من خلال عرض لقطات شاشة لأحد الموظفين لمحادثة جماعية على Signal كان العديد من الموظفين جزءًا منها. كانت الرسالة المفتوحة في قلب هذه القضية تنتقد "سلوك ماسك الضار على تويتر" قبل أن يستحوذ على موقع الويب المعروف الآن باسم X. وعلى وجه الخصوص، أثار الموظفون مخاوف بشأن النكات الفظة التي أطلقها على X بشأن اتهامات سوء السلوك الجنسي الموجهة إليه. ، والتي قامت SpaceX بتسويتها بمبلغ 250 ألف دولار. طلبت الرسالة من الشركة محاسبة القيادة على أفعالها وإدانة السلوك الضار.

وقام الموظفون المشاركون في كتابة الرسالة بتوزيعها داخل الشركة في منتصف عام 2022. بالنسبة الى اوقات نيويورك، قام رئيس SpaceX Gwynne Shotwell بتوبيخهم في غضون ساعات قليلة من إرساله وطلب منهم "التوقف عن إغراق قنوات اتصال الموظفين على الفور". وبحسب ما ورد تم فصل خمسة موظفين في اليوم التالي، وتم فصل أربعة آخرين خلال شهري يوليو وأغسطس. واحد منهم فقط لم يشارك في تقديم شكوى الممارسة العمالية غير العادلة. وقالت بيج هولاند ثيلين، إحدى الموظفين المفصولين، لصحيفة التايمز: "في شركة سبيس إكس، قد تكون الصواريخ قابلة لإعادة الاستخدام، لكن الأشخاص الذين يصنعونها يتم التعامل معهم على أنهم مستهلكون". "آمل أن تؤدي هذه الاتهامات إلى تحميل SpaceX وقيادتها المسؤولية عن تاريخهم الطويل في إساءة معاملة العمال وخنق الخطاب".

ومن المقرر أن تُعرض القضية على قاضٍ إداري في 5 مارس، على الرغم من أن الشركة يمكنها التسوية قبل حدوثها. إذا قررت NLRB أن الشركة قد انتهكت قوانين العمل، فيمكنها أن تأمر SpaceX بإعادة العمال إلى وظائفهم ومنحهم أجورًا متأخرة مناسبة. يمكن لشركة SpaceX استئناف القرار أمام مجلس الإدارة ثم أمام المحكمة الفيدرالية، لذلك قد تكون الرحلة طويلة بالنسبة للموظفين المعنيين.

كان " ماسك " على خلاف مع NLRB لسنوات من خلال شركاته الأخرى. سبق أن اتهم مجلس الإدارة X بطرد الموظف بشكل غير قانوني بعد أن عارض سياسة العودة إلى المكتب. وفي الوقت نفسه، تعاملت تيسلا مع العديد من شكاوى NLRB، بما في ذلك شكوى تتهم شركة صناعة السيارات بإنهاء خدمة الموظفين بشكل غير قانوني انتقامًا من النشاط النقابي.