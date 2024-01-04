يلتقي فريق يوفنتوس مساء اليوم الخميس، مع نظيره فريق ساليرنيتانا، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس إيطاليا.

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة ساليرنيتانا اليوم في كأس إيطاليا

من المتوقع أن يدخل المدرب ماسيميليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس هذه المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي : فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: دانيلو لويز _ جليسون بريمر _ فيدريكو جاتي _ تيموتي وياه.

خط الوسط : فيليب كوستيتش _ ادريان رابيو _ مانويل لوكاتيلي _ دانيلي روجاني.

خط الهجوم : فيدريكو كييزا _ دوشان فلاهوفيتش.

موعد مباراة يوفنتوس ضد ساليرنيتانا في كأس إيطاليا

من المقرر أن تقام مباراة يوفنتوس ضد ساليرنيتانا في كأس إيطاليا على ستاد يوفنتوس مساء اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وسوف يتم نقل مباراة يوفنتوس أمام نظيره فريق ساليرنيتانا مساء اليوم الخميس في بطولة كأس إيطاليا على قنوات أبو ظبي الرياضية.

يوفنتوس يخشى مفاجآت ساليرنيتانا

يخوض فريق يوفنتوس لقاء اليوم في بطولة الكأس، لأول مرة منذ خسارته في نصف نهائي الموسم الماضي أمام إنتر ميلان حامل اللقب.

بينما نجح فريق نادي ساليرنيتانا في الفوز بجميع مباريات كأس إيطاليا هذا الموسم ليتأهل للمباراة التي ستقام أمام يوفنتوس، ويعاني ساليرنيتانا في الدوري حيث يحتل المركز الأخير في ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة فقط جمعها من 18 مباراة.