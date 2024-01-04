موعد مباراة يوفنتوس وساليرنيتانا بكأس إيطاليا اليوم الخميس

يستعد فريق يوفنتوس لمواجهة قوية مساء اليوم الخميس، وذلك حين يلتقي مع نظيره فريق ساليرنيتانا، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس إيطاليا.

موعد مباراة يوفنتوس وساليرنيتانا في كأس إيطاليا

من المقرر أن تقام مباراة يوفنتوس ضد ساليرنيتانا في كأس إيطاليا على ستاد يوفنتوس مساء اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وسوف يتم نقل مباراة يوفنتوس أمام نظيره فريق ساليرنيتانا مساء اليوم الخميس في بطولة كأس إيطاليا على قنوات أبو ظبي الرياضية.

يوفنتوس يخشى مفاجآت ساليرنيتانا

يخوض فريق يوفنتوس لقاء اليوم في بطولة الكأس، لأول مرة منذ خسارته في نصف نهائي الموسم الماضي أمام إنتر ميلان حامل اللقب.

بينما نجح فريق نادي ساليرنيتانا في الفوز بجميع مباريات كأس إيطاليا هذا الموسم ليتأهل للمباراة التي ستقام أمام يوفنتوس، ويعاني ساليرنيتانا في الدوري حيث يحتل المركز الأخير في ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة فقط جمعها من 18 مباراة.