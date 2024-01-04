الخميس 04 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جدول مباريات اليوم الخميس 4 يناير 2024 والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم
جدول مباريات اليوم

يشهد اليوم الخميس، الموافق 4 يناير 2024، العديد من المباريات المهمة والقوية بمختلف دوريات العالم، حيث سيكون محبو وتابعو كرة القدم علي موعد بيوم كروي دسم يتخلله مباريات في الدوري الإسباني وكأس إيطاليا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

 

ويأتي علي رأس مباريات اليوم المنتظرة، لقاء برشلونة ولا بالماس بالدوري الإسباني، بجانب لقاء يوفنتوس وساليرنيتانا بكأس إيطاليا، بجانب لقاء منتخب السعودية وولبنان وديا قبل كأس آسيا 2023.

 

 مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

أوساسونا أمام ألميريا، وتنطلق المباراة الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، 7 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3.

إشبيلية ضد أتلتيك بيلباو، وتنطلق المباراة الساعة 08:15 مساءً بتوقيت مصر، 09:15 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3.

برشلونة أمام لاس بالماس، وتنطلق المباراة الساعة 10:30 مساءً بتوقيت مصر، 11:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3.

 

مواعيد مباريات كأس إيطاليا اليوم

يوفنتوس أمام ساليرنيتانا، وتنطلق المباراة الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1.

 

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم

كريستال بالاس أمام إيفرتون، وتنطلق المباراة الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 2 HD.

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