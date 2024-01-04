مدرب جيرونا يرفض فكرة المنافسة على لقب الليجا مع ريال مدريد

على الرغم من فوزه الكبير والدرامي على فريق اتلتيكو مدريد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة الا ان المدير الفني الأسباني ميشيل المدير الفني لفريق جيرونا مازال مصرا على عدم قدرة فريقه على منافسة ريال مدريد على لقب الليجا الأسبانية .

وكان فريق جيرونا قد حقق فوزا مهما على اتلتيكو مدريد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ليضع الفريق على قمة الدوري الأسباني متساويا مع ريال مدريد ومتقدما بفارق عشر نقاط عن كل من اتلتيكو مدريد وبرشلونة صاحبي المركزين الثالث والرابع .

وقال ميشيل في تصريحات للصحفيين عقب المباراة :لا نستطيع مواصلة المنافسة مع ريال مدريد بنفس الرتم حتى نهاية المسابقة . لا نريد أن نصنع من أنفسنا منافسين للريال وان نضع على صدور لاعبين لافتة متحدي الريال على لقب الدوري لأننا لا نستطيع ذلك . الحصول على لقب الدوري ليس الهدف في الوقت الحالي علينا أن نلعب كل مباراة على حدة ونحقق الفوز وننتظر ما سيحدث .

وأضاف المدير الفني لفريق جيرونا : عندما نتحدث عن التأهل لدوري الأبطال دعونا ننتظر حتى وصولنا إلى المباريات العشر الأخيرة في الدوري وعندها فقط سوف اتحدث عن فرصنا في التأهل للمشاركة في دوري أبطال أوربا مؤكدا ان هدف فريقه حاليا هو المشاركة في المسابقات الأوربية الموسم المقبل .

يذكر ان جيرونا يبتعد حاليا بفارق ١٣ نقطة عن صاخب المركز الخامس في الدوري الأسباني فريق اتلتيك بيلباو وهو ما يعني وجود فرصة كبيرة لدى الفريق لأنهاء الموسم ضمن المراكز الاربعة الاولى والتأهل للمرة الاولى في تاريخه لدوري أبطال أوربا.