أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

استقرت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) في التعاملات الصباحية اليوم الخميس، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3160 جنيه لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

استقرت أسعار الذهب ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3160 جنيها، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3611 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 3310 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2708 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2106 جنيها، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1805 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1354 جنيهًا، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 25480 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 25280 دولارًا للأوقية.