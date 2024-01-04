تعيين عدد من القيادات التنفيذية أعضاء بمجالس شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء

أصدر المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر قرارًا بتعيين عدد من القيادات التنفيذية أعضاء بمجالس عدد من شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء.

تضمنت القرارات تعيين المحاسب هانى الجندى رئيس قطاعات الشئون التجارية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء عضوا بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس طارق عبد الشافى رئيس الشركة.

وتعيين المحاسب عادل إسماعيل رئيس قطاعات الشئون التجارية بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عضوا بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس رأفت شمعة رئيس الشركة.

وتعيين المحاسب عاطف مصباح رئيس قطاعات الشئون المالية بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عضوا بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن البيلى رئيس الشركة.

وتعيين المحاسبة برلنت بهجت رئيس قطاعات الشئون المالية بشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء عضوا بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء برئاسة المهندس محمد أبو سنة رئيس الشركة.

وتعيين المحاسب طارق سكينة رئيس قطاعات الشئون المالية بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء عضوا بشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء برئاسة المهندس محمد العبد رئيس الشركة المهندسة هدى ساتى الشريف رئيس قطاعات الشئون الفنية بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عضوا بمجلس إدارة البحيرة لتوزيع الكهرباء.. المحاسبة أميرة صالح عضوا بمجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

وأكد المهندس جابر دسوقى حرص قطاع الكهرباء على ضخ دماء جديدة بمجالس إدارات الشركات من مختلف التخصصات حتى تكتسب العديد من الخبرات المتنوعة بما يسهم فى الارتقاء بمستوياتها الإدارية والمهنية وتنشيط وتحسين الأداء داخل مجالس الإدارات للقيام بالدور المنوط بها وتحسين مستوى الخدمة وتنفيذ المزيد من برامج التطوير والتحديث بما يتواءم والتكنولوجيات الحديثة فى مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء.

وقال دسوقى إن الشركة القابضة وشركاتها التابعة لا تدخر جهدا فى الارتقاء بمستوى جميع العاملين بها، مشيرا إلى أن قطاع الكهرباء ملىء بالكفاءات والقيادات القادرة على إدارة منظومة متكاملة تحقق الهدف المنشود فى خدمة المواطنين ومشروعات التنمية التى تنفذها الدولة على مستوى الجمهورية.