كاسيت 90| مراحل نجاح هشام عباس الذهبية في التسعينيات

استكمالًا لسلسلة نجوم التسعينات الذين يجتمعوا في حفل “كاسيت 90” ضمن فعاليات موسم الرياض، سنستعرض مسيرة الفنان هشام عباس الفنية في تلك الحقبة والتي أبرزت صورته الغنائية بشكل أوضح وأكثر قوة، مهدت لنجومية أكبر في الألفينيات.

بداية لامعة لهشام عباس في حلال عليك 1992

بدايةً من أغنية “حلال عليك” مع الفنان حميد الشاعري في ألبوم “حالة” 1992، وكتب كلماتها :عادل عمر، ومن ألحان وتوزيع حميد الشاعري

ويقول مطلع الأغنية "حلال عليك لا حلال عليك لا لا



حلال عليك .. حلال عليك البنت ام الضفاير الشوق في عيونها طاير ده انا كنت بجد رايد بس ماتغلاش عليك حلال عليك لا حلال عليك لا لا دي عنيك قالت تعالي والشوق في القلب عالي حلال عليك .. حلال عليك انا وانت اتنين تالتنا الحلوة اللي اختارتنا خايف لا في يوم تفوتنا وتقول راحت عليك



أحلى مافيكي 1995

وفي 1995 جاء ألبوم حمل إسم هشام عباس وتضمن أغنية “أحلى مافيكي” من كلمات أحمد شتا، ألحان صلاح الشرنوبي، توزيع بهاء حسني، ويقول مطلعها "احلى ما فيكي كل ما فيكي رمشك سحرك قلبك كلك رمشك سحرك قلبك كلك آه ياما نفسي ابوح واقولك اني غرقت في بحر عينيكي

آه عينيكي آه عينيكي اني غرقت في بحر عينيكي".

"أنا حلمك" مع الموسيقار والمطرب أحمد الحجار

وتعاون هشام عباس مع الملحن والمطرب الراحل أحمد الحجار في “أنا حلمك” وكتب كلماتها ربيع السويفي وتوزيع موسيقي لـ أشرف محروس، ويقول مطلعها "و بتقولي انا في الكون

لوحديا و منسية انا قلبك انا نبضك انا حلمك و تفسيره انا قلبك انا نبضك انا حسنك و تاثيره

انا قلبك انا نبضك انا حلمك و تفسيره انا قلبك انا نبضك انا لفظك و تعبيره انا امبارح انا بكرة انا ايامك الجاية و لا تقولي انا في الكون لوحديا و منسية انا كلمة في موالك".

وفي 1996 أتى هشام عباس بألبوم “زي الأول” التي قدم فيه أغنيته الشهيرة زمان وانا صغير، التي عبرت عن حلم جيل التسعينيات ومستقبلهم بكلمات قريبة بسيطة سلسة بقلم أحمد فوزي، وألحان وتوزيع بهاء حسني، وجاء الكليب الخاص بها بصورة مؤثرة للأغنية بلقطات لهشام عباس وهو طفل في منزل أسرته وسيارتهم وأتى لزيارته عندما وصل إلى شبابه، وجده مليء بالذكريات الدافئة مع أسرته وتحقيق حلمه وحبيبته “بنت الجيران”.

ويقول مطلع الأغنية “زمان وانا صغير كنت بحلم ابقى كبير تعب القلب واتحير م الدنيا وم المشاوير الحلم كان برئ مفروش بالورود والقلب كان جرئ مليان بالوعود ولما كبرت قلت ياريت ما كنت حلمت ولا اتمنيت”



أغنية “ياليلة” 1997 علامة غنائية فارقة لدى هشام عباس

وكان 1997 علامة فارقة في حياة هشام عباس الفنية في التسعينيات حيث أصدر ألبوم “ياليلة”، التي اشتهر بالأغنية التي حمل إسمها واجتاحت جميع محافظات مصر خاصةً في الصيف وأجواء “ياليلة” التي ملأت الشوارع والمحال التجارية المختلفة وكاسيت السيارات، جاءت بمتلازمة “لأيلة” التي وضعت في جملة لحنية مميزة استساغها المستمع، الأغنية كتب كلماتها عنتر هلال ألحان رياض الهمشري، توزيع حميد الشاعري، ويقول مطلعها "لولا ولولا عيونك دولا ماكنت عشقت ودوبت الليلة



انا اول عمرى الليلة ياليلة يا ليلة ياليلة يا ليلة يا ليلة ياليلة حبينى وانا احبيك خبينى جوا قلبك ليل الشتا طويل ليل الشتا طويل اه يا اغلى حاجة ليا ساكنة روحى وعنيا ومعايا الشوق دليل ومعايا الشوق دليل

لولا ولولا عيونك دولا ما كنت عشقت ودوبت الليلة

احتوى هذا الألبوم على عدد من الأغاني المميزة لـ هشام والتي لازال يحن لها المستمع من حينٍ لآخر ومنها “ليالي الشوق، قولوا لحبيبي، اتمنيتك، بدري عليك، يصعب عليا، روح روح”

أغنية شوفي 1999

وفي ختام التسعينيات أتى هشام عباس بألبوم “كلام الليل” وكان أشهر أغانيه “شوفي” التي تم تقديمها فيديو كليب بطريقة “الكارتون” المستجدة وقتها على عالم الفيديوهات الغنائية المصورة، والذي زاد من شهرة الأغنية وتأثيرها على محبي هشام

أغنية شوفي من كلمات مصطفى كامل ألحان رياض الهمشري، توزيع حميد الشاعري، ويقول مطلعها شوفي بالحب هتاخذي عيني، هلاقيك وهتلاقيني بالحب هتاخذي عيني، هلاقيك وهتلاقيني

بالحب هتاخذي عيني هلاقيكي وهتلاقيني آه أنا عايز جنبك أنسى الناس والدنيا كلها

أنا عايز ألاقي فيكي كل حاجة بحبها أنا عايز جنبك أنسى الناس والدنيا كلها أنا عايز ألاقي فيكي كل حاجة بحبها عايزك تحسي بيّا ومن عينيّا تفهميني"

وبمرور فترة التسعينيات لهشام عباس ملأ تاريخه الغنائي بنجاحات من جانب آخر في الألفينيات بأغاني “حبيبي ده، فينه، مين اللي جوه في قلبي، أمي الحبيبة، اه ياليل، حاله من حالي، جمالك خطر، سيبها تحبك، ياحبيبي تعالى جنبي، وغيرها”.

حفل كاسيت 90

يقام حفل كاسيت 90 الليلة الخميس على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض، مع 9 نجوم من التسعينيات "محمد فؤاد، إيهاب توفيق، مدحت صالح، هشام عباس، مصطفى كامل”، بجانب الفرق الأمريكية الشهيرة" Aqua، مع المغنية الشهيرة jenny from ace of base والمغني haddaway"